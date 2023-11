Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, cartier Prundu, in ziua de marti 14.11.2023, intre orele 9 – 20, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: b-dul Petrochimistilor – de la fosta Autobaza pana la Vama, str. Prundu Mic si str.…

- Aquatim a anuntat ca azi, pana la ora 17, se va executa o conectare de conducte la intersecția strazii Aurel Popovici cu B-dul Take Ionescu. Pe durata lucrarilor se va opri apa pe strada Aurel Popovici, intre B-dul Take Ionescu și strada București, și pe B-dul Take Ionescu, intre strazile Aurel Popovici…

- Lucrari in centrul Timișoarei. Fara incalzire, apa calda și apa rece hidrofor, pentru abonații Colterm din zona. Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat privind efectuarea unor lucrari in rețeaua de medie tensiune la PT 3, planificate pentru ziua de vineri, 10.11.2023, intre…

- Pentru lucrari de spalare a rețelelor de distribuție, pe 7 noiembrie, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Ciacova, iar pe 8 noiembrie, in același interval orar se va opri apa in Cerna. In zilele urmatoare se va efectua spalarea retelei de distributie si in alte localitati, astfel: intre…

- Societatea de termoficare a Timișoarei anunța ca incepand de miercuri, 1 noiembrie, reia furnizarea incalzirii in regim continuu, in intregul oraș, la parametri corelați cu temperaturile exterioare diurne și nocturne. In funcție de prognoza meteo, se vor ajusta parametri de furnizare a caldurii, a mai…

- Continua defecțiunile tehnice la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Colterm intrerupe azi furnizarea apei calde de consum de la ora 11 pana la ora 15, la punctele termice 18, 13A, 56, 3TR, 4TR. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 1 Decembrie 1918, Daliei, Deliblata, Gutenburg,…

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Apa calda de consum și incalzirea e intrerupta azi pana la ora 14, la punctele termice 27 și 28. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor: Martir Gh. Iosub, Martir D-tru Osman, Leandrului, Sever Bocu,…

- Colterm a anunțat defecțiuni tehnice aparute la instalațiile conexe ale PT 3. Furnizarea apei calde de consum e intrerupta pana la ora 15 pentru consumatorii arondați straziIor: P-ța Victoriei, Piatra Craiului, Dr. N. Paulescu, in total un numar de 14 branșamente. Tot pana la ora 13 apa calda e intrerupta…