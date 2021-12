Peste 300 de agenți de la IPJ Timiș impreuna cu polițiști locali, jandarmi, pompieri și reprezentanți ai ITM Timiș au desfașurat, luni, controale in vederea limitarii raspandirii virusului COVID-19. Au fost verificate 73 de societați comerciale, precum si 101 mijloace de transport persoane, dintre care 41 de mijloace de transport in comun, fiind totodata legitimate […] Articolul Mai mulți timișoreni amendați pentru ca nu purtau masca sanitara, in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .