- Un grup de persoane care au supraviețuit unei otraviri in masa cu ulei de rapița in urma cu patru decenii au anunțat marți ca au ocupat muzeul El Prado din Madrid și au amenințat ca se sinucid in cateva ore, daca guvernul nu le satisface doleanțele, scrie Reuters.

- Va fi zi de doliu național, luni, in Georgia, a anunțat premierul georgian Irakli Garibasvili. Decizia a fost luata in memoria victimelor de la Batumi, unde in urma prabusirii unei cladiri cu mai multe etaje au murit cel putin cinci persoane, iar altele sunt date disparute, relateaza agentia de presa…

- Zona Covid a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava este plina de pacienți in stare grava, care au nevoie de terapie intensiva. Șeful secției Pneumologie, dr. Sorin Nicolae, a declarat, vineri, ca „situția de acum este mult mai grava decat in valurile ...

- O furtuna violenta formata deasupra Golfului Bengal se indreapta spre uscat, iar loile abundente din utimele zile anunța ciclonul "Gulab". Acesta ar putea lovi coastele a doua state indiene.Vantul va batea cu aproape 100 de kilometri pe ora, potrivit previziunilor meteo. Oamenii sunt indemnați sa nu…

- Primarul comunei vasluiene Suletea sustine ca nu va ramine impasibil daca autoritatile ii vor forta pe cetațeni sa se vaccineze. Edilul spune ca personalul medical, politistii si jandarmii vor fi intimpinati ca pe vremea lui Stefan cel Mare, cu furci, coase si securi. Intr-o postare pe pagina personala…

- Patru cazuri de melioidoza au fost inregistrate in patru state diferite din SUA. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a lansat deja un avertisment. Oamenii se infecteaza prin inhalarea prafului sau a picaturilor de apa contaminate, prin consumul de alimente. O boala misterioasa, o infecție…

- China a anuntat ca va interzice in localurile de karaoke melodiile considerate violente, care incita la ura sau chiar ”submineaza securitatea nationala”. O masura care vine din zona politica. Nu e clar cum autoritațile de la Beijing vor considera “violent” un recital karaoke, dar astfel de localuri…

- Aproximativ 40 de persoane care aveau bilete pentru a se intoarce sambata seara de la Barcelona la București nu s-au putut imbarca in cursa operata de WizzAir dupa ce compania a vandut mai multe bilete decat locuri, relateaza Europa Libera . Aceștia aveau bilete pentru cursa de la ora 20:40 spre București,…