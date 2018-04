Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de studenti de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica din Timisoara, ajutati de o firma in domeniu, au reusit printarea 3D a unor oua de Paste. "Un grup de studenti de la Facultatea de Automatica...

- Un cuib urias cu oua de diferite culori si mascote-iepurasi de decor, amplasat in Piata Libertatii din Timisoara, casute tematice pentru sarbatoarea de Pasti, in Alba Iulia, iepuri gigant la Targu Jiu si Oraselul Copiilor la Iasi - sunt doar cateva dintre orasele impodobite de sarbatori.

- CFR Calatori informeaza ca in minivacanta prilejuita de Sarbatorile de Paste, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele feroviare in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj Napoca,…

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- Medicul Vicentiu Saceleanu, seful Sectiei Clinice Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, a primit un nou premiu, la Salonul International al Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca, pentru descoperirea unui nou material de osteosinteza,…

- Pompierii au intervenit pentru indepartarea unor elemente metalice de pe o poarta de intrare in Timișoara, acesta fiind una similara celei care a cazut in 2017 in timpul unei furtuni si a ucis un tanar . Pompierii din Timisoara au fost chemati luni, sa intervina pentru indepartarea unor elemente metalice…

- Patru studenți de la Universitatea Politehnica din Timișoara au caștigat una dintre cele mai mari competiții de idei organizate de Microsoft. Au dezvoltat Xvision, un soft pentru diagnosticare automata pe baza unei radiografii. Cu proiectul lor au caștigat 3.000 de dolari și sprijin din partea specialiștilor…

- Mai mulți doctoranzi și profesori de la Universitatea Politehnica din Timișoara vor avea parte de o experiența inedita, in acest an academic. Aceștia vor putea merge in Japonia, la Nagoya Institute of Technology, pentru a vedea cum se invața acolo și ce cercetari se fac. De asemenea, in capitala Banatului…