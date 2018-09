Stiri pe aceeasi tema

- Sapte senatori democrati au cerut miercuri Departamentului de Justitie american sa verifice daca activitatile lui Rudy Giuliani, avocatul presedintelui american Donald Trump, in favoarea unor entitati straine, au respectat legile federale privint activitatea de lobby, relateaza Politico.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, joi, referitor la scrisoarea lui Rudolph Giuliani, ca politica guvernului Statelor Unite ale Americii este sa nu comenteze despre viziunile si parerile private ale cetatenilor SUA.

- Avocatul presedintelui Donald Trump Rudolf Giuliani a fost platit de o firma de consultanta in momentul in care a trimis presedintelui Romaniei o scrisoare contrara pozitiei oficiale a Guvernului SUA, scrie Politico.eu, preluat de News.ro.

- Concluzia scrisorii trimise de Rudolph Giuliani este ca increderea in sistemul de Justitie din Romania este "serios zdruncinata" in fata partenerilor externi si a investitorilor straini, afirma Liviu Dragnea intr-o postare pe Facebook pe care o redam in varianta integrala: "Am primit din partea domnului…

- Ministerul de Externe a anuntat ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost convocat pentru explicatii, dupa ce a declarat, referitor la scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, ca mesajul este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane care au probleme cu legea. Giuliani,…