Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați a Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au fost menționați de Inaltul Preasfințit Mitropolit Vladimir pentru curaj, daruire și pentru colaborarea instituției cu Biserica. In preajma sarbatorilor de iarna.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a anunțat azi rezultatele verificarilor efectuate in secțiile de Terapie Intensiva din țara, in urma incendiului produs acum o luna la spitalul din Piatra Neamț. La jumatatea lunii trecute, autoritațile au dispus o serie de controale in toate…

- Drumurile din intreaga tara s-au transformat in adevarate patinoare, dupa precipitatiile de joi.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca, dis-de-dimineata, mai multe autospeciale și salvatori sunt antrenati in curațarea drumurile naționale de gheața.

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Un copil de numai șase ani a fost transportat aseara de la un spital din Chișinau la București. Copilul avea nevoie de intervenție chirurgicala de urgența majora, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Pentru transferul pacientului a fost nevoie…

- Cruzime de nedescris. Trei caței au fost ingropați de vii pe o strada din capitala. Din fericire, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a intervenit prompt, iar aceștia au putut fi salvați.

- Motivul este ca, in cele mai multe situatii – ei nu pot aprecia pericolele si le lipseste puterea de a se salva in astfel de situatii. O statistica publicata astazi de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta arata ca, in ultimii opt ani – 370 de copii au fost victime ale incendiilor in locuinte;…

- CHIȘINAU, 7 oct - Sputnik. Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a declarat astazi in cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri ca din Fondul de Rezerva al Guvernului vor fi alocați 1.798.000 de lei pentru autonomia gagauza. Banii vor fi transferați Primariei municipiului Comrat. O parte dintre…