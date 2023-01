Mai mulţi ruşi, arestaţi după ce au depus flori pentru victimele atacului din Dnipro Mai multe persoane au fost arestate marti, la Moscova, in timp ce incercau sa depuna flori in memoria celor cel putin 45 de persoane ucise in atacul rusesc cu rachete asupra orasului ucrainean Dnipro. Un mic memorial fusese ridicat luni seara la baza unui monument dedicat poetei ucrainene Lesia Ukrainka, amplasat intr-un parc moscovit; o fotografie alb-negru cu blocul distrus din Dnipro si mai multe flori. In orele care au urmat, tot mai multi oameni au adus flori, unele in culorile albastru si galben ale drapelului ucrainean. Au fost aduse si jucarii din plus in memoria copiilor morti. Mai multi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

