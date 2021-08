Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Grace a lovit violent coastele Mexicului, aducand ploi torențiale și vant puternic. Precipitațiile au provocat inundații severe și alunecari de teren, care au dus la moartea a opt oameni, dintre care șase membri ai aceleiași familii.

- Uraganul Grace a lovit cu putere zona de coasta a Mexicului, sambata, aducand ploi torențiale care au provocat inundații severe și alunecari de teren care au dus la moartea a opt persoane, relateaza Reuters. Inițial o furtuna tropicala, Grace a devenit un uragan de categoria 3.

- Uraganul Grace creste in intensitate pe masura ce se apropie, vineri, de coasta Golfului Mexic, amenintand statul mexican producator de petrol Veracruz, dar si zona centrala a Mexicului cu vanturi puternice si ploi torentiale, transmite Reuters. Conform Centrului National american pentru…

- Uraganul Grace care a ravașit Caraibele, inclusiv Haiti, a ajuns e coasta de est a Mexicului. La Cancun, stațiune preferata și de romani, au fost rafale de vant de 120-140 de kilometri pe ora. Georgiana Merdariu, o romanca aflata in vacanța in Mexic, a povestit la Digi24 ce inseamna sa fii prins in…

- Doua vaccinuri impotriva COVID-19 administrate sub forma de spray nazal si dezvoltate in Thailanda urmeaza sa intre in etapa studiilor clinice pe oameni pana la sfarsitul anului dupa rezultate promitatoare inregistrate la testele pe soareci, a anuntat miercuri un oficial guvernamental, potrivit Reuters.…

- Marti dupa pranz toata aparatura care functioneaza pe baza de curent electric s-a oprit in centrul tarii. Transelectrica a recunoscut ca avaria a plecat de la societatea de distributie, insa a dat vina pe vreme

- O groapa uriașa, cu un diametru de aproximativ 60 de metri, a aparut din senin pe un teren cultivat din centrul Mexicului, amenințand ca va inghiți o casa din apropiere, scrie Digi24 . Dolina a aparut in Santa Maria Zacatepec, statul Puebla, și are o adancime de aproximativ 20 de metri, a declarat guvernatorul…