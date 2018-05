Mai multi romani sunt atrasi de masini noi decat vechi: piata auto second-hand scade

Stiri pe aceeasi tema

- Piata masinilor second-hand din import a scazut cu 6% in primul trimestru, la 120.000 de unitati, dar media lunara a ramas mare, de peste 40.000 de unitati inmatriculate, potrivit nformatiilor de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Valoarea…

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- De Martisor, romii care vand haine vechi la Targu Carbunesti si-au desfasurat activitatea in piata inchisa pe care au construit-o pentru ei norvegienii. Joi a fost prima zi de activitate. Peste 50 de comercianti au platit deja...

- Masinile hibride si electrice second hand reprezinta achizitii mai sigure pe piata second hand, fata de masinile pe benzina sau diesel, deoarece aceste masini sunt neatragatoare pentru samsari, iar sansele de a da peste un automobil cu kilometri dati inapoi sau cu avarii mari in istoric sunt mici, reiese…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- La inceputul anului 2018 piața apartamentelor urmarește trendul ieftinirii pe segmentul locuințelor vechi și al scumpirilor pe cel nou. Diferența dintre cele doua segmente de piața a fost resimțita inclusiv in Cluj unde locuințele vechi sunt mai scumpe decat cele noi.

- La nivelul intregii Uniuni Europene (UE) au fost inmatriculate in 2017 852.933 automobile cu propulsie alternativa (AFV), cu 39,7% mai multe decat in 2016, reprezentand 5,7% din totalul automobilelor noi inmatriculate in UE anul trecut. Evident, cele mai multe masini cu propulsie alternativa au fost…