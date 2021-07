Stiri pe aceeasi tema

- Politia din orasul german Wuerzburg a anuntat vineri seara arestarea unui suspect, dupa o ''operatiune majora'' in care parti ale orasului au fost inchise circulatiei, transmite Reuters. Atacatorul este un barbat de culoare. Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase sunt ranite in…

- FOTO| ALERTA in Alba: O minora de 12 ani din Ocna Mureș a PLECAT de acasa și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate…

- Cinci romani au fost victimele unui incendiu devastator in locuința pe care o ocupau, in Germania, și poliția a descoperit ca e vorba despre o tentativa de crima, un alt roman fiind cel care a dat foc apartamentului, scrie cotidianul Oberbayerisches Volksblatt, editat la Rosenheim.Una dintre victime…

- Cinci romani au fost raniți in localitatea germana Tuntenhausen din landul Bavaria, in urma unui incendiu criminal izbucnit duminica dimineața. Poliția face cercetari pentru tentativa de omor și incendiere in forma agravanta, iar un roman de 40 de ani a f

- La data de 21 iunie a.c., orele 09:00 polițiștii din cadrul Poliției orașului Draganești-Olt, au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul ca, numitul URLAN IULIAN, de 66 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din orașul Draganești-Olt, in data de 19 iunie și nu a mai revenit. Semnalmente:…

- FOTO| ALERTA in Alba: O minora de 17 ani din Cugir a PLECAT de acasa și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție…

- Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov a fost sesizat de catre mama unei tinere, in varsta de 12 ani, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliul sau din municipiul Brașov la data de 29 aprilie 2021, in jurul orei 19,00, iar pana in prezent nu a revenit.…

