- O lege actualizata le va permite romanilor care au locuit 30 de ani in zone cu poluare masiva sa iasa mai devreme cu doi ani la pensie, fara penalizari. Lista localitaților vizate a fost extinsa. Mai devreme la pensie, in orașele poluate. Lista a fost schimbata Klaus Iohannis a promulgat pe 10 septembrie…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Cehia a revizuit conditiile de intrare pe teritoriul ceh, iar Romania va fi de luni, ora 00.00, inclusa pe lista rosie – risc de inalt de infectare. Astfel, persoanele care calatoresc din Romania in Cehia pot intra in tara, insa imediat trebuie sa anunte sosirea,…

