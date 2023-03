Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa a depus plangere pentru amenințare la o secție de poliție din București, potrivit Newsweek, care citeaza surse apropiate anchetei și a emis ordin de protecție provizoriu. Femeia le-a spus oamenilor legii ca fostul iubit a jignit-o, a denigrat-o pe rețelele de socializare și chiar ar fi …

- Ionel Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de inchisoare, insa e fugit din țara, primele informații fiind ca se afla in Italia, un stat ales și de alți fugari celebri, pentru regimul mai puțin drastic fața de cel din Romania.

- Politia turca a anuntat marti ca a arestat patru persoane dupa mesaje "provocatoare" postate pe retelele de socializare legate de seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei, potrivit AFP. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand…

- Cristina Șișcanu le-a marturisit fanilor ca, de curand, soțul sau a primit o amenda pentru o neregula din luna iulie a anului trecut, atunci cand cei doi au fost in vacanța. Dupa mai multe luni, abia in prezent, au aflat de faptul ca au fost amendați, dupa ce au depașit viteza legala.

- Un accident grav in care a fost implicat un autocar cu romani a avut loc langa Padova, in Italia. In autocar se aflau 52 de pasageri, adulți și copii. Accidentul s-a produs pe șoseaua de legatura intre autostrada A13 Bologna-Padova cu A4 Torino-Trieste. La fața locului au sosit ambulanțe din Veneția…

- Adda a postat pe contul de socializare un video, in care le povestește fanilor ce a pațit atunci cand mai mulți colindatori au dat buzna in curtea casei. Artista a vrut sa cheme poliția și a fost extrem de deranjata de gestul acestora. „In ce lume traim? Ne mutam la casa noua și am facut 15 mii de drumuri…

- De anul viitor, soferii vor avea dreptul sa-si verifice online istoriul sanctiunilor rutiere. Acest lucru va fi posibil printr-o aplicatie care va fi lansata de politia rutiera.Este vorba de un proiect de lege ce le-ar permite soferilor sa acceseze online istoricul sanctiunilor primite de la politia…