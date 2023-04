Mai mulți români au ieșit din țară decât au venit să facă sărbătorile acasă Aproape 150.000 de persoane au iesit vineri din tara, conform datelor Politiei de Frontiera, in intervalul precedene, numarul lor s-a situat in general sub 100.000. ”In data de 14.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 241.900 de persoane, cetateni romani si straini si peste 66.100 de mijloace de transport, pe ambele sensuri”, anunta Politia de Frontiera. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 105.700 de persoane, dintre care 7.861 de cetateni ucraineni. ”Astfel, incepand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

