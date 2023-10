Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi romani sunt acuzați ca au incercat sa obțina bani de la preot amenințandu-l ca vor publica fotografii intime cu acesta.Conform informațiilor comunicate de autoritați, cazul a fost descoperit in data de 19 septembrie, cand un preot care slujește intr-o biserica din districtul Salamanca, a primit…

- 12 romani au fost arestați in Spania pentru furturi in lanț din locuințe. Indivizii iși alegeau ca ținte casele nelocuite, de unde furau tot ce le ieșea in cale, inclusiv robineți sau vase de toaleta. Cele mai multe spargeri, scrie publicația spaniola Caso Abierto Levante, citata de Știri din Diaspora,…

- Ministerul de Interne din Spania a anunțat vineri arestarea a 23 de persoane, parte a unui grup infracțional romano-bulgar, implicate in trucarea meciurilor pentru pariuri, a scris GSP.Poliția din Spania, Europol și Interpol au facut mai multe arestari in cadrul unei organizații care obținea caștiguri…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare in Spania, fiind acuzat ca a sustras peste doua milioane de euro, ca membru al unei bande specializate in fraude informatice. Tribunalul Național din Murcia, o regiune autonoma din Spania, a emis recent o hotarare de condamnare impotriva unui roman, care facea…

- Ultimul weekend din luna iulie aduce un eveniment spectaculos la Constanta: SEASTREET ndash; festival international de teatru de strada, care se va desfasura timp de trei zile, intre 28 si 30 iulie.Pentru cei care s au aflat ieri, 29 iulie la Constanta, au putut trai experiente de neuitat pline de dinamism…

- Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii, a participat la o serie de intalniri bilaterale cu miniștrii omologi prezenți la Reuniunea Miniștrilor statelor membre UE din Santander, Spania. In cadrul acestor adunari plenare, ministrul a reprezentat Romania și și-a exprimat deschis poziția țarii noastre cu…

- Cetațenii, care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei trebuie sa știe ca in perioada 29-30 iulie 2023, va avea loc o greva a pilotilor filialei Ryanair din Regatul Belgiei. Astfel, vor fi perturbari ale zborurilor acestei companii, afectind inclusiv destinatii din…