Stiri pe aceeasi tema

- Principalele informatii, LiveText: 22.55: Mijloacele de transport public nu mai fac opriri in centrul Vienei, spune Politia 22.50: Mai multe persoane au murit in atac, spune ORF TV citand politia. De asemenea, ministrul de Interne a spus la ORF TV ca se crede ca atacul este unul terorist. 22.41: Seful…

- Poliția austriaca a anunțat luni seara pe Twitter ca mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri, in urma unui atac raportat de un ziar local, asupra unei sinagogi din centrul Vienei. Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul asupra unor persoane aflate in zona. Presa locala…

- Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate in centrul Vienei, a spus un purtator de cuvant al Poliției dupa ce au fost raportate mai multe focuri de arma in apropierea unei sinagoge, relateaza Reuters. O persoana ar fi murit, iar mai multe ar fi fost ranite. 22.

- O operațiune de amploare a poliției este in desfașurare in centru Vienei, a declarat luni seara un purtator de cuvant al poliției, citat de Reuters. iarul Kronen Zeitung relateaza despre un atac asupra unei sinagogi, in care au fost trase focuri de arma.

- Luni seara au fost inregistrate impușcaturi la sinagoga Schwedenplatz din Viena. Se spune ca a existat o operațiune larga a poliției. Momentan nu este totul clar cum a avut loc atacul.Poliția din Viena anunța ca au avut loc focuri de arma și ca sunt persoane ranite. Oamenii legii fac un apel…

- Un incident armat langa Casa Alba l-a facut pe presedintele Statelor Unite Donald Trump sa paraseasca brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa, citata de Agerpres.

- Un incident armat langa Casa Alba l-a facut pe presedintele Statelor Unite Donald Trump sa paraseasca brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa, citat de agerpres.ro.

- Un incident armat langa Casa Alba l a facut pe presedintele Statelor Unite Donald Trump sa paraseasca brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres.Presedintele a parasit sala de briefing a Casei Albe la aproape trei minute dupa ce incepuse…