- Un cutremur de suprafata de 5,4 grade a avut loc luni in sud-estul Frantei, fiind simtit puternic pe plan regional, informeaza presa franceza. Cutremurul de 5,4 grade s-a produs in jurul pranzului in zona Montelimar (Drome), anunta Biroul Central de Seismologie din Franta (BCSF). Seismul a avut loc…

- Treizeci si trei de persoane au fost ranite – dintre care patru grav – duminica pe o autostrada din nordul Frantei intr-un accident in care a fost implicat un autocar care asigura legatura Paris-Londra, au anuntat autoritatile regionale franceze, informeaza AFP. Dintre cele 33 de persoane aflate la…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, in sudul Frantei, dupa ce o petarda a explodat in mijlocul unui grup de oameni, in cursul unui eveniment public, relateaza publicatiile Le Figaro si L'Independant.