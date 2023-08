Stiri pe aceeasi tema

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Inca șapte raniți grav in exploziile de la Crevedia sunt transferați in strainatate. Este vestea orei, dupa ce alți patru raniți au plecat spre alte țari. Autoritațile au decis ca prioritate la transfer au doar cei care au șanse de supraviețuire. Marea majoritate a raniților grav sunt pompieri, iar…

- O explozie s-a produs, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Aceasta a fost urmata de o explozie mult mai puternica, chiar in timpul intervenției pompierilor. Cel puțin o persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate. Dintre raniți, 43 sunt pompieri, polițiști și jandarmi,…

- UPDATE 8:10 Ministrul Sanatații a precizat ca Germania este gata sa preia o parte dintre raniți de la Crevedia, prin mecanismul european de protecție civila. Pe de alta parte, mai mulți pacienți sunt in stare atat de grava incat nu pot fi transportați.UPDATE 8:00inisterul Afacerilor Interne (MAI) a…

- Primii doi pacienți care beneficiaza de Mecanismul European de Protecție Civila sunt cei doi pompieri internați la Spitalul de Urgența Floreasca. Ei fost fi transportați la Spitalul militar din Bruxelles cu o aeronava MApN, care decoleaza la ora 03.00.Primii doi pacienți care beneficiaza de Mecanismul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata seara ca a fost activat Sistemul European de Protecție Civila, in urma exploziilor de la Crevedia și patru persoane ranite urmeaza sa plece in aceasta nopate la spitale din Italia și Belgia.

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

- Președintele a reacționat pe Facebook dupa șirul de explozii petrecut sambata seara la Crevedia, in județul Dambovița, in urma carora o persoana a murit și alte zeci au fost ranite. ”O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat…