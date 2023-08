Stiri pe aceeasi tema

- Inca șapte raniți grav in exploziile de la Crevedia sunt transferați in strainatate. Este vestea orei, dupa ce alți patru raniți au plecat spre alte țari. Autoritațile au decis ca prioritate la transfer au doar cei care au șanse de supraviețuire. Marea majoritate a raniților grav sunt pompieri, iar…

- O explozie s-a produs, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Aceasta a fost urmata de o explozie mult mai puternica, chiar in timpul intervenției pompierilor. Cel puțin o persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate. Dintre raniți, 43 sunt pompieri, polițiști și jandarmi,…

- Comunicat de presa – Ministerul Apararii Misiuni umanitare ale Fortelor Aeriene Romane O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat duminica, 27 august, in jurul orei 5.15 pentru a efectua o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Bruxelles-Otopeni,…

- UPDATE 8:10 Ministrul Sanatații a precizat ca Germania este gata sa preia o parte dintre raniți de la Crevedia, prin mecanismul european de protecție civila. Pe de alta parte, mai mulți pacienți sunt in stare atat de grava incat nu pot fi transportați.UPDATE 8:00inisterul Afacerilor Interne (MAI) a…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata seara ca a fost activat Sistemul European de Protecție Civila, in urma exploziilor de la Crevedia și patru persoane ranite urmeaza sa plece in aceasta nopate la spitale din Italia și Belgia.

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma exploziei de la Crevedia. Acesta a precizat ca a fost activat sistemul european de protecție civila și, la noapte, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia. Șeful Guvernului a fost la Celula de criza instituita la Ministerul Afacerilor…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

