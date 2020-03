Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii globali de componente auto Schaeffler, Bosch, Continental, Webasto, Veoneer, ZF Friedrichshafen si Magneti Marelli vor opri sau vor reduce productia in Europa, din cauza scaderii cererii de la producatorii auto, care au suspendat activitatea in regiune pentru a stopa extinderea pandemiei…

- Amploarea cu care se extinde epidemia COVID 19 a inceput sa aiba consecințe asupra economiei, primele industrii afectate fiind cele din turism, hoteluri și restaurante, transporturi sau organizarea de evenimente. In funcție de evoluția situației – care, din pacate, nu poate fi previzionata nici ca intensitate,…

- ​Fratii gemeni americani Bob si Mike Bryan, care formeaza una dintre cele mai de succes perechi de dublu din istoria tenisului, au disputat ultimul lor meci în Cupa Davis, reusind sa învinga cu 6-3, 6-4 cuplul Denis Istomin/Sanjar Fayziev, duminica la Honolulu, în cadrul întâlnirii…

- In 1985 cei de la UB40 lansau „I Got You Babe”! Piesa este o colaborare cu Chrissie Hynde, solista trupei The Pretenders. Aceasta se regasește pe cel de-al 6-lea lor album, „Baggariddim” și ajunge pe primul loc in Marea Britanie și doar pe locul 28 in Statele Unite. UB40 mai ajung pe primul loc și in…

- Romania va fi reprezentata la editia din 2021 a competitiei internationale "Solar Decathlon Europe" de catre echipa ONG-ului EFdeN, cu un nou proiect de casa solara pe care-l va dezvolta in urmatorii doi ani, a anuntat, luni, intr-un comunicat, organizatia care promoveaza conceptul de cladiri verzi.…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- ATP, cea mai noua competitie de tenis pe echipe, a debutat vineri la Sydney cu o gafa de proportii. Imnul Romaniei a fost confundat cu cel al Republicii Moldova inaintea primului meci al acestui turneu. Confuzia a avut loc inaintea meciului dintre moldoveanul Alexander Cozbinov si belgianul Steve Darcis.…

- SUA preia la 1 ianuarie de la Franta presedintia Grupul celor Șapte (G7), pentru un mandat de un an de zile, pana pe data de 31 decembrie 2020, statele membre detinand pe rand presedintia organizatiei, al carei principal domeniu de activitate este ecomomia mondiala, potrivit Mediafax.Grupul…