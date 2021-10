Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat, in sedinta de miercuri, peste 1 miliard de lei, din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, pentru proiectele locale. Banii vor merge catre primarii si consilii judetene, iar o parte din suma va acoperi costurile privind serviciile de asistenta sociala si de protectie a copiilor.…

- Primarul comunei Pausesti, Catalin Avan, a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca va propune Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta inchiderea scolilor si gradinitelor din localitate pe motiv ca nu mai are fonduri pentru asigurarea functionarii acestora in conditii de siguranta. Edilul sustine…

- Clotilde Armand face dezvaluiri explozive pe pagina sa de Facebook, citand un articol aparut in europalibera.org: "Guvernul a decis cum sa fie repartizati in teritoriu banii din Fondul de rezerva. Este vorba de peste un miliard de lei, care vor ajunge in special la primarii PNL si UDMR, mai putin la…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca primarilor liberali li s-a transmis ca nu vor mai primi bani din Fondul de Rezerva al Guvernului daca nu caștiga Florin Cițu șefia partidului. „Un sistem de presiune asupra primarilor: toate prefecturile, joi, inainte…

- Fondul de Rezerva aflat la dispozitia Guvernului primeste 800 de milioane de lei la rectificarea bugetara, mai mult decat ministere ca Transporturile sau Energia. In ultimii ani, acest fond, controlat de ministrul de Finante (unde interimar e Florin Citu), a ajuns sa fie mai mult un instrument politic,…