Mai mulți primari mureșeni aleși cu 100% din voturi! In 15 comune din judetul Mures si in doua orase, Sangeorgiu de Padure si Sovata, primarii au fost alesi cu 100% din voturi, fiind singurii candidati inscrisi in cursa electorala. Din cele 17 unitati administrativ-teritoriale, 16 au avut candidati UDMR – Acatari, Bereni, Bichis, Chibed, Ernei, Fantanele, Galesti, Hodosa, Magherani, Sangergiu de Padure, Sovata, Panet, …

Sursa articol si foto: infomures.ro

