Mai multi primari din Germania contesta plata alocatiilor pentru copiii imigrantilor, inclusiv romani

- Actiunile principalilor producatori de gaz din Romania - Romgaz si OMV Petrom - au scazut cu peste 3% joi. Tendinta s-a inregistrat dupa ce Ministerul de Finante a anuntat ca va plafona pretul de vanzare a gazului romanesc, pentru a le permite si celorlalti 5 producatori de pe piata sa se…

- Polonia si Slovacia au semnat un acord pentru a lega drumul expres polonez S19 cu noul drum R4 planificat de Slovacia, in cadrul eforturilor de a crea o ruta de transport european cunoscuta sub denumirea Via Carpathia. Ministrul polonez al Infrastructurii, Andrzej Adamczyk, si ministrul slovac…

- GEK Terna intentioneaza sa concureze pentru proiectele de modernizare si operare ale aeroporturilor din Bucuresti si Sofia, concesiunile fiind principalele obiective in viitor ale conducerii companiei de constructii din Grecia, informeaza publicatia elena Kathimerini, citand surse care au dorit sa-si…

- In timp ce in Uniunea Europeana procentul persoanelor angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani care in mod obisnuit lucreaza de acasa a crescut de la 4,7% in 2008, pana la 5% in 2017, in Romania a ramas nemodificat la 0,4%, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In randul statelor membre,…

- Grecia a anuntat ca a majorat de la 2.300 de euro la 5.000 de euro limita de numerar care poate fi retrasa lunar din conturile bancare, ca parte a masurilor de atenuare a restrictiilor asupra miscarilor de capital impuse in urma cu trei ani. Autoritatile din Grecia au introdus pentru prima…

- Continental AG, al doilea mare producator european de componente auto si anvelope, a interzis angajatilor sai din intreaga lume sa foloseasca aplicatii precum WhatsApp si Snapchat pe telefoanele lor de serviciu, din cauza temerilor privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), transmite DPA.…

- Comisia Europeana a anuntat in acest weekend ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme. Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…