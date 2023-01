Mai mulți pretendenți atacă dolarul american: Va reuși bancnota verde să domine lumea în continuare? Cateva evenimente geopolitice recente au declanșat vechea intrebare daca hegemonia dolarului american ca moneda de rezerva a lumii este in pericol? Sunt unii pretendenți care vor tronul bancnotei verzi, insa analiștii considera ca dolarul va ramane in continuare regele tranzacțiilor globale și va domina lumea. Cea mai recenta provocare pentru dolar este o presupusa moneda comuna sud-americana, cu titlul de sur (in traducere: sud). Este o idee care ruleaza din anii 1980 și ea ar facilita comerțul dintre Brazilia și Argentina, dar și alte țari din regiune sunt invitate sa adere la ea, potrivit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

