- Vicepremierul interimar bulgar, Boiko Raskov, care detine si portofoliul Internelor, a confirmat ca politicieni bulgari au fost interceptati de doua servicii de securitate, Agentia de stat pentru securitate nationala (SANS) si Agentia de stat pentru operatiuni tehnice (SATO), transmite vineri BTA.…

- Un barbat din comuna prahoveana Fulga este acuzat ca ar fi inșelat mai multe femei, reușind sa primeasca de la victime sume impresionante. Una dintre victime acuza ca i-ar fi dat peste 80 de mii de euro in decursul unei relații de prietenie desfașurata pe parcursul unui an și jumatate. M.T. are 55 de…

- Noul parlament bulgar a inceput anchetarea guvernarii fostului premier conservator Boiko Borisov. In fata comisiei parlamentare a depus marturii, intre altii, Svetoslav Ilciovski – unul din cei mai mari proprietari de pamant agricol si producatori de cereale din Bulgaria. El a vorbit despre extorcari…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a doi magistrati, ca urmare a pensionarii. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe Daniela Lupu - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, delegata in functia…

- TBI Bank, cu operatiuni principale in Bulgaria si Romania si operatiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca si Polonia, intra acum pe piata din Lituania, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al bancii, acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-si extinde amprenta digitala…

- Magistratul militar care ancheta uciderea ambasadorul Italiei în Congo, Luca Attanasio, al polițistului Vittorio Iacovacci și al șoferului congolez Mustafa Milambo a fost ucis. Informația a fost publicata de Agenția ANSA și Fides, potrivit Mediafax.Magistratul a fost ucis în aceeași…

- Lipsa de interes pentru vaccinarea anti-COVID-19 in randul unei mari parti a populatiei bulgare a determinat guvernul de la Sofia sa renunte la strategia de vaccinare in etape si sa ofere vaccinul oricui doreste sa se vaccineze. Decizia a condus la cresterea notabila a numarului persoanelor imunizate.…