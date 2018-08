Mai mulţi politicieni bavarezi ar putea fi condamnaţi la închisoare pentru poluarea aerului Un cotidian german sustine ca judecatorii analizeaza posibilitatea condamnarii la inchisoare a mai multor politicieni si oficiali de rang inalt din Bavaria, pentru ca nu au luat masuri de combatere a poluarii aerului in Munchen, transmite AP. Conform unui articol publicat luni in cotidianul Sueddeutsche Zeitung, tribunalul administrativ din Munchen crede ca condamnarea la inchisoare a oficialilor ar putea fi cea mai eficient modalitate pentru a obliga autoritatile bavareze sa puna in aplicare masurile de reducere a poluarii aerului. Anul trecut, Munchen se situa pe primul loc intr-un top al celor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului la nivel global nu este o problema care afecteaza doar sanatatea pulmonara. Date recente arata ca poluantii din aer reprezinta cauza a 30% dintre cazurile acute de accident vascular cerebral, la nivel mondial. Curatarea aerului pe care il inspiram ar contribui la prevenirea diferitelor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat, miercuri, la 5 ani de inchisoare, pe Szocs Zoltan si Beke Istvan Attila, membri ai gruparii "Miscarea de Tineret 64 de Comitate" (HVIM) din Transilvania, in dosarul in care sunt acuzati ca intentionau sa detoneze un dispozitiv exploziv improvizat la…

- Curtea Suprema a respins miercuri apelul formulat de Parchetul General impotriva sentintei formualte de Curtea de Apel Bucuresti, condamnandu-i pe extremistii Szocs Zoltan si Beke Istvan la cate 5 ani de inchisoare. Decizia instantei este definitiva.

- Liderii miscarii de protest sociale ''Hirak'', care a agitat Marocul in 2016-2017, au fost condamnati marti noapte la Casablanca la pedepse de pana la 20 de ani de inchisoare, dupa un proces de noua luni, relateaza AFP.

- Mihai Dobrescu si Ionut Popirtac, ambii politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia, acuzati de luare de mita si condamnati la cate doi ani de inchisoare cu suspendare, au contestat pedepsele aplicate. Contestatiile celor doi politisti au ajuns la Curtea de Apel Constanta, primul termen fiind…

- Cei doi frati acuzati ca l-au omorat pe seful postului de Politie din Viseu de Jos, judetul Maramures, au fost condamnati astazi la inchisoare pe viata pentru crima cu premeditare, scrie Adevarul.ro.Fratii Ioan Aurelian si Ovidiu Marius Tomoiaga au fost condamnati la inchisoare pe viata de…

- MADRID: Primul Ministru spaniol Mariano Rajoy a declarat miercuri ca nu va demisiona inaintea votului de neincredere programat vineri in parlament, ca urmare a seriei de condamnari a unor importanți membri ai Partidului Popular Conservator. In același caz de corupție, instanța a pus sub semnul intrebarii…