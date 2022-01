Stiri pe aceeasi tema

- Sapte pescari au necesitat spitalizare dupa ce ambarcatiunea in care se aflau a explodat in largul coastelor comitatului britanic Norfolk din cauza unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza DPA/PA Media, care citeaza un raport publicat joi. Pescarii de la bordul navei Galwad-Y-Mor…

- Potrivit unui sondaj al Biroului național de statistici al Regatului Unit, publicat in data de 6 ianuarie a.c., 1,3 milioane de persoane prezentau simptome ”long Covid”, ceea ce reprezinta 2% din populația țarii. Covid long este o boala inca puțin cunoscuta, dar care ar putea avea repercusiuni majore…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat retailerul Lidl cu amenzi in valoare totala de 272.000 lei pentru comercializarea bijuteriilor din argint fara autorizatie, informeaza ANPC. ANPC se afla, de cateva zile, intr-o ampla campanie de control, la nivelul intregii tari,…

- Daca transportați marfuri intre Uniunea Europeana și Marea Britanie (Anglia, Scoția și Țara galilor), trebuie sa va inregistrați la Serviciul de Deplasare a Vehiculelor cu Marfuri (GVMS), anunța guvernul de la Londra. De la 1 ianuarie 2022, se vor aplica controale vamale complete pentru toate…

- Pescarii francezi pregatesc o acțiune pentru urmatoarele zile pentru a protesta împotriva blocarii dosarului licenței de pescuit post-Brexit, a anunțat o sursa locala, citata AFP.Aceasta acțiune, „la nivel național și coordonata de Comitetul Național pentru Pescuit”, nu este înca…

- Politistii si procurorii efectueaza, joi, perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi la firme suspectate ca vindeau online electrocasnice si articole de uz gospodaresc fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB, Serviciul de Investigare…

- Odata cu era telefoanelor mobile, celebrele cabine telefonice publice de culoare roșie din Marea Britanie au fost uitate de autoritați, dar acum mii de cabine vor fi în sfârșit întreținute, mai ales în mediul rural, a anunțat, marți, autoritatea de telecomunicații, potrivit AFP.Odinioara…

- Trei agentii de spionaj din Marea Britanie au incheiat un contract cu AWS, divizia de cloud computing a Amazon, pentru a gazdui materiale clasificate. Toae acestea in cadrul unui acord menit sa stimuleze utilizarea analizei de date si a inteligentei artificiale pentru spionaj, potrivit Financial Times.…