Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a doua persoane fizice, administratori ai SC Fructavit…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a patru inculpați pentru fraudarea fondurilor europene cu o suma estimata la 375.000 euro. Doua persoane fizice, administratori ai SC FRUCTAVIT…

- Doi administratori ai unei societați comerciale au fost deferiți justiției, de catre procurorii DNA, intr-un dosar in care anchetatorii au suspiciuni privind fraudarea unor fonduri europene. Dosarul va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul Brașov. Concret, DNA-ul a comunicat miercuri, 4 ianuarie,…

- Proiectul viza infiintarea unei ecoferme de afin pe un teren de 20 de hectare concesionat de la Primaria Harseni (judetul Brasov).Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a patru inculpati pentru fraudarea fondurilor europene cu o suma estimata la 375.000 euro.Este vorba despre doua persoane fizice, administratori…

- Trei oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de frauda cu fonduri europene in valoare de aproximativ 950.000 de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea…

- Un numar de 25 de inculpați au fost trimisi in judecata in al cincilea dosar finalizat de procurorii DNA Suceava privind fapte de coruptie(fraudare) ale unor angajati ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. In acest dosar au fost…

- Procurorii DIICOT Cluj au dispus trimiterea in judecata a 24 de inculpați, unii dintre ei farmaciști, care ar fi vandut in strainatate medicamente și droguri. Aceștia au fost trimiși in judecata pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc…