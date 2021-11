Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Timiș Raoul Trifan a depus astazi, impreuna cu alți parlamentari, un proiect de lege menit sa deblocheze posibilitatea unui imprumut de la Trezoreria de Stat catre primarii pentru funcționare, astfel incat orașele cu sisteme de incalzire centralizata sa poata susține costurile companiilor…

- „Un numar de 27 de municipii au semnalat inca din luna august incapacitatea de a asigura plata cheltuielilor cu termoficarea in contextul majorarii prețurilor. Aceste municipii au nevoie de mecanisme alternative de sprijin pentru accesarea sumelor necesare și nu de jocuri cu declarații politice! Avem…

- George Lupu (b1tv.ro) Iarna va veni cu prețuri mult mai mari la incalzire pentru consumatorii casnici, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat miercuri noile prețuri de producție a energiei termice pentru centralele termice din Romania, care sunt cu pana la 96% mai…

- Iarna administrației locale: 25 de mari orașe cer de la buget 1,25 mld. bani de încalzire. Sunt doar vârful icebergului ● ​Secretul din spatele diferențelor de preț al apartamentelor ● Câștigatorii Nobelului pun teoriile macroeconomice sub lupa experimentului științific ● Cei mai mulți…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, afirma ca, in ultimele luni, pretul gazului a crezut in mod accelerat, ajungand de patru ori mai mare decat era iarna trecuta. Pentru ca nu pot creste subventia acordata furnizorilor, 27 de municipii sunt in pericol de a ramane fara caldura si apa calda…

- Biroul Executiv al Partidului Național Liberal și coaliția de guvernamant au aprobat propunerea președintelui PNL Ludovic Orban de a se aloca suma de 50 de miliarde lei etapei a treia a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Este o veste extraordinara pentru autoritațile locale din Romania,…