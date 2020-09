Stiri pe aceeasi tema

- Noua parlamentari PSD au decis sa actioneze legal impotriva lui Nicusor Dan, candidatul PNL-USRPLUS la Primaria Capitalei. Robert Cazanciuc, Daniel Zamfir, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Carmen Mihalcescu, Oana Florea, Beatrice Tudor, Aida Caruceriu si Florin Manole au formulat un denunt impotriva…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR la Primaria Capitalei, a fost inregistrat de catre purtatorul de cuvant al Primariei Sectorului 4, Cristian Zarescu, consilierul primarului Daniel Baluta, intervenind pentru afaceristul Mihai Mitrache „Caine", astfel incat primaria sa nu demoleze o constructie…

- ​​O înregistrare cu o discuție între Cristian Zarescu, consilierul primarului PSD al sectorului 4, și Nicușor Dan pe tema demolarii unui imobil din „Orașelul Copiilor” e ultima linie de atac a PSD împotriva candidatului susținut de PNL și USR-PLUS la Primaria Capitalei.…

- "Aceasta inregistrare este dintr-un sir de inregistrari dintre cei doi. Nicusor Dan face trafic de influenta, in favoarea acestui domn. A venit un nene intr-o zi si si-a luat o parcela in parc, dupa care domnul Mitrache a construit fara autorizatie in parc, intr-un copac. A construit o casa, este…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a anuntat ca luni va depune o plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, sefului companiei de salubritate din acest sector si a sefului Politiei locale, transmite Agerpres.