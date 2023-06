Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Adrian Wiener a declarat marti ca a depus la Parlament un proiect de lege prin care se interzic reclama, promovarea si campaniile de sponsorizare pentru toate produsele din tutun, inclusiv pentru tutunul incalzit. "Vreau sa va vorbesc despre o lege care isi propune sa interzica publicitatea…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul desemnat Marcel Ciolacu a inceput joi prezentarea programului de guvernare cu o promisiune: ca o sa vina cat mai des in Parlament și ca o sa incerce sa nu lipseasca de la votul final „pentru ca mi-ar lipsi o astfel de atmosfera incendiara cum este in Parlament” „O…

- Noi interdicții pentru fumatori: Ce prevede un proiect depus la Senat Noi interdicții pentru fumatori: Ce prevede un proiect depus la Senat Fumatul ar putea fi interzis nu numai in toate spatiile publice inchise, in spatiile inchise de la locul de munca și in mijloacele de transport in comun, in gari…

- „Saptamana trecuta in Parlamentul Romaniei a fost depusa inițiativa legislativa care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Acest lucru va elimina privilegiile parlamentarilor, este un gest normal care vine pe fondul moralitații de care da dovada PSD. Se reia un alt proiect de lege…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor parlamentarilor apartine social democratilor si nu coalitiei de guvernare, conform Agerpres.roIntrebat daca proiectul cu privire la eliminarea pensiilor parlamentarilor a fost discutat in coalitie,…

- PSD a depus un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ce se intampla cu inițiativele similare Un proiect de lege care prevede eliminarea pensiilor speciale ale paralementarilor a fost depus marți, 6 iunie, la Parlamentul Romaniei de catre PSD. Anunțul a fost facut…

- Un centru integrat de deșeuri inerte se va construi in Galați. Investiția este de peste 6,5 milioane de euro, fonduri europene, iar aferent acesteia vor fi instalate și sisteme de producere a energiei din surse regenerabile