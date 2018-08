Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie formata din oficiali turci va efectua o vizita oficiala la Washington saptamana aceasta pentru a discuta cu oficialii americani despre disputa dintre cei doi aliati NATO, au informat surse diplomatice, citate de presa din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- „Nu vom renunța doar pentru ca o alta țara ne ordona sa facem asta” Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza…

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit…

- Turcia si SUA au ajuns la un acord privind un plan de retragere a militiei kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) din orasul sirian Minbej, controlat de kurzi si devenit un mar al discordiei intre cei doi aliati in cadrul NATO, a anuntat miercuri agentia de stiri Anadolu, relateaza Reuters.…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

