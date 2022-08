Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece persoane au murit si 29 au fost ranite dupa ce un camion ramas fara frane a intrat in multime intr-un oras din sud-estul Turciei, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii, potrivit AFP. Cel puțin 32 de persoane au murit sambata in sud-estul Turciei, in doua evenimente rutiere.

- Actrița americana Anne Heche a murit vineri, la 53 de ani, la o saptamana dupa ce fusese grav ranita intr-un accident de mașina. Vestea trista a fost confirmata de familia ei, care anterior anunțase ca va fi deconectata de la aparate, relateaza „The Guardian”.

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Inundațiile au ucis cel puțin 310 de persoane și au ranit alte cateva sute in Pakistan, iar guvernul a emis noi avertismente cu privire la ploi musonice extreme in 14 orașe, relateaza The Guardian.

- Protestele și tensiunile sociale din provincia uzbeca Karakalpakstan, izbucnite la sfarșitul saptamanii trecute, au dus la moartea a 18 oameni și la ranirea a alți 243, relataza Reuters. Forțele de securitate din Uzbekistan au reținut 516 oameni dupa ce au dispersat mulțimile de protestatari, vineri,…

- Echipa TVR este duminica seara la Sergheevka, o stațiune turistica din Ucraina, aproape de Marea Neagra, atacata barbar, intr-o noapte, de forțele ruse. A fost atacul cu cele mai multe victime inregistrate in regiunea Odesa.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a negat din nou atacurile rusesti asupra civililor, facand referire la bombardamentul de joi noapte al unui bloc de locuinte din Odesa. In urma atacului au murit 19 persoane si alte zeci au fost ranite.

- Doua persoane au decedat, iar alte patru au ajuns la spital cu diferite leziuni, in urma unui accident produs marti dimineata pe DN 56, in judetul Dolj. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 56, in zona localitații Basarabi. Conducatorul unei autoutilitare inmatriculate…