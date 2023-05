Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade s-a produs vineri in prefectura Ishikawa, din vestul Japoniei, au anunțat autoritațile. Presa locala a relatat ca unele cladiri s-au prabușit, iar persoane au fost ranite.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 19:09, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un nou seism s-a produs, marți dupa-amiaza, in zona Olteniei, dupa ce, luni, in județul Gorj, a fost un cutremur de 4,9.Un cutremur cu magnitudinea de 3,0 s-a produs, marți dupa-amiaza, in Oltenia, Gorj. In ziua de 21 martie 2023, la ora 17:06:37 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ,…

- Un accident grav s-a produs joi seara la Poieni, pe drumul de la Cluj la Oradea.La data de 9 martie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu 6 ocupanți și un ansamblu de vehicule.Conform…

- Duminica, la miezul nopții, s-a produs in OLTENIA, GORJ, un cutremur cu magnitudinea de 3.8, la adancimea de 11km The post Duminica, la miezul nopții, s-a produs in OLTENIA, GORJ, un cutremur cu magnitudinea de 3.8, la adancimea de 11km first appeared on Partener TV .

- Un cutremur cu magnitudinea 3 grade pe Richter s-a produs sambata, la ora locala 8:18, in zona seismica Vrancea, judetul Covasna, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 61 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- Un nou cutremur mediu, cu magnitudinea 4,3, s-a produs vineri, la ora 11:11, in Oltenia, judetul Gorj, la adancimea de 15 kilometri, conform datelor Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a produs, luni, in judetul Gorj, seismul fiind resimtit in mai multe judete. Pana in prezent nu sunt semnalate victime sau pagube, dar echipe de recunoastere au fost trimise in mai multe judete. O replica avand magnitudinea 3 s-a produs la 17.21.