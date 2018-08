Mai multi muncitori straini pentru firmele din Romania. Asiaticii domina numeric piata, in detrimentul sarbilor

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenti si 4.000 detasati). Potrivit datelor inregistrate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, pana in luna iulie au fost…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania. Potrivit datelor inregistrate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, pana in luna iulie au fost eliberate 4.395 de avize de angajare/detasare,…

- Companiile din Romania, din sectoare precum HoReCa, productie, industria usoara, agricultura, constructii, servicii au angajat, in ultimii ani, lucratori straini din tari non-UE , iar cei mai multi angajati provin din tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, potrivit unei analize Smartree.…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat dezbaterea „Soluții pentru rezolvarea in regim de urgența a crizei forței de munca”, aceasta avand ca scop gasirea celor mai bune solutii pentru a oferi firmelor de aici mai multi lucratori. Au fost prezenti la discutii reprezentanti…