- Firmele din Romania vor putea sa aduca mai multi muncitori straini decat se putea initial. Guvernul vrea sa dubleze contingentul, ajungand astfel de 50.000 pentru 2021. Un proiect de hotarare in acest sens a fost realizat de Ministerul Muncii. Anul trecut a existat un contingent de 30.000, potrivit…

- Patronii români din industria HoReCa trec printr-o perioada extrem de dificila dupa pandemia de COVID-19 și sunt nevoiți sa aduca muncitori din strainatate. Mii de români care lucrau în hoteluri, restaurante și cafenele au fost nevoiți sa își caute de lucru în ultimul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si vicepresedintelui executiv al CE, Frans Timmermans, in care le cere acestora sa solicite Coalitiei de guvernare din Romania sa opreasca „practicile nedemocratice curente”. Social-democratul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca 54 de localitati din 20 de judete ale tarii plus municipiul Bucuresti au fost afectate de fenomenele meteo din ultimele ore. O situatie speciala este in comuna Nereju din judetul Vrancea, salvarea celor 12 muncitori s-au refugiat intr-un vagon remorca,…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca finalizarea legilor justiției trebuie sa vina din partea grupului de lucru aflat acum in dezbatere pe acest subiect. El susține ca cel mai bun proiect de pana acum e proiectul elaborat de Guvern. „Imi mențin obiectivul ca vrem sa eliminam MCV. Depinde…

- Unsprezece santiere care fac parte din patru proiecte de autostrazi si un drum expres sunt active astazi in Romania si sunt gestionate de zece firme de constructii. Niciunul dintre tronsoanele aflate acum in lucru nu se afla in Moldova insa, scrie Ziarul Financiar. „Forta de munca medie este…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a atras atenția in plenul Parlamentului European ca analiza planurilor de redresare nu va fi un simplu exercițiu și ca planul propus de Guvernul de dreapta promoveaza o agenda anti-sociala. „Parlamentul European a dezbatut marți planurile de redresare și reziliența…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca in Romania imunitatea de grup este intre 30% si 45%, in functie atat de rata de vaccinare, cat si de numarul celor trecuti prin infectia cu Sars-Cov-2, iar acest lucru explica si evolutia favorabila din punct de vedere epidemiologic.