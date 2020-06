Mai mulți muncitori pakistanezi cu coronavirus au făcut scandal în Spitalul Județean Brăila. Managerul: ”Nu le place mâncarea” 41 de muncitori pakistanezi, angajați ai unei companii de constructii din Galati, s-au infectat cu coronavirus și au fost internați la Spitalul Județean de Urgența Braila. Conform șefului Consiliului Județean, Iulian Chiriac, citat de Mediafax, unii dintre pacienți au creat probleme: au distrus greamuri, au fumat in saloane și au aruncat cu mancare in personalul medical.Muncitorii veniți din Asia au ajuns la unitatea medicala fiindca, deși lucrau la Galați, erau cazați intr-un campus din Vadeni, județul Braila.Au fumat in saloane și au aruncat cu mancare in asistente”Sunt 41 de pakistanezi internati… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

