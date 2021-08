Stiri pe aceeasi tema

- Un mal de pamant s-a prabușit, luni, peste muncitori, in zona Bibliotecii Naționale, in Capitala. Doi dintre ei au fost scoși, insa al treilea este in continuare prins sub pamant. Șeful echipei spune ca ar mai putea fi și alte victime. Potrivit ISU București - Ilfov, se intervine pentru extragerea…

- Cinci copii s-au inecat in raul Siret in localitatea Cotu Grosului din județul Bacau. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau ii cauta cu doua barci de cautare. Capitanul Catalin Istrati de la ISU Bacau a declarant ca mai mulți pompieri au demarat acțiune ampla de ciutare…

- "Ghidul a fost emis inca din anul 2017 și se afla pe portalul Fii pregatit.ro. Oamenii vor gași acolo toate ghidurile. Noi suntem in monitorizarea situaților cand apar fenomene de tip now casting.Cel mai important este sa eviți sa ramai in aer liber, sa inti intr-o scara de bloc, intr-un magazin sau…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu produs in subsolul unui bloc de pe strada Aurora, zona Far, fiind vorba despre o posibila acumulare de gaze.Apelurile…

- Un incendiu a izbucnit la mansarda unui bloc P+3 din localitatea Popesti-Leordeni, iar la fata locului au fost trimise 18 autospeciale de stingere si trei autoscari, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Pana la acest moment nu sunt persoane ranite, transmite Inspectoratul pentru Situatii…