Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea din 11 martie, cand au fost consemnate 413 focare, scrie Agerpres.In intervalul 11 - 18 martie 2021, au fost inregistrate…

- 22 de focare ACTIVE de PESTA porcina africana, in județul Alba. LISTA localitaților afectate Pesta porcina africana (PPA) numita si boala lui Montgomery, este o boala infectioasa foarte contagioasa, ce afecteaza porcinele indiferent de varsta si stare de intretinere. Boala este cauzata de un virus foarte…

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea Obrejita, judetul Vrancea, 14 animale fiind sacrificate, a informat, joi, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). ‘In data de 03.03.2021, a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane…

- Patru focare de pesta porcina africana… in județul Dambovița, la porcul domestic! Potrivit directorului Direcției Sanitar Veterinare și Pentru Siguranța Post-ul DSVSA Dambovița: Patru focare de pesta porcina africana… in gospodariile oamenilor! Sunt cazuri de pesta și la mistreți, toate fondurile de…

- Peste 100 de cadavre de mistreti ucisi de pesta porcina africana au fost descoperite, in ultimele zile, in paduri din judetul Arad, de doua ori mai multe decat in tot anul 2020, iar autoritatile se asteapta la un "val de mortalitate", aratand ca vanarea "la goana" a animalelor, o metoda considerata…

- Economie 35 de focare noi de pesta porcina africana confirmate saptamana trecuta, unul in Teleorman februarie 22, 2021 10:07 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) erau inregistrate, joi, la nivel național, in 36 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sapte focare in…

- Primarul comunei Grebenișu de Campie, Ștefan Gojman, a anunțat The post Focar de pesta porcina africana in Șaulia! Ce masuri au luat autoritațile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Focar de pesta porcina africana in Șaulia! Ce masuri au luat autoritațile Credit autor: Rodica Muresan.…