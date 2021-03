Stiri pe aceeasi tema

- Noile restricții au fost contestate de popor in primele ore de la impunerea acestora. Dupa protestul de duminica, incheiat la ora 04:00, luni a urmat o alta manifestație impotriva noilor restricții. Bucureștiul, Timișoara, Galațiul, Braila, Constanța, Piteștiul, Targu-Jiul și Botoșaniul au ieșit in…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit aseara, in jurul orelor 16.00, in localitatea Babeni, pe Valea Oltului Inferior, potrivit ISU Valcea. Pentru localizarea si lichidarea focului au intervenit, pana aseara in jurul orei 21.00, pompierii militari de la ISU Valcea si Serviciul de Voluntari Babeni.S…

- Doi elefanti au devenit agresivi in timpul unui spectacol de circ in orasul rus Kazan, fortand unii spectatori sa fuga, incident care a condus luni la deschiderea unei anchete oficiale pentru a identifica posibilii responsabili, relateaza AFP. "Doi elefanti au inceput sa se comporte agresiv"…

- ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!Doua fete au murit in seara de sambata dupa tragicul accident produs pe strazile Bucureștiului. O mașina le-a lovit violent in timp ce se aflau pe trotuar. In acest caz au fost deschise doua dosare penale, iar șoferița a fost dusa la audieri, insa aceasta…

- Politistii din municipiul Reghin au intrerupt o petrecere privata de majorat organizata intr-un restaurant si au aplicat sanctiuni in valoare de 48.000 de lei, pentru nerespectarea HG nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, a anuntat, duminica, Inspectoratul…

- Incident la Penitenciarul Galați. Un deținut a ajuns la spital dupa ce a fost batut de colegul de celula. Cei doi au fost desparțiți de gardieni, iar conducerea inchisorii a declanșat o ancheta. Un deținut a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un coleg de celula. Incidentul s-a produs…

- Garda Naționala de Mediu vine cu precizari in urma numeroaselor reclamații depuse de mai multe persoane din Braila, cu privire la mirosurile greu de suportat din zona. Instituția spune ca a gasit pe un teren viran „cantitați masive de deșeuri de origine animala”. Și ANSVSA a transmis un comunicat in…

- Imagini scandaloase surprinse in sectorul Botanica din Capitala. Mai multi barbati s-au luat la bataie dupa ce soferul unei masini de lux a mers pe trotuar in dreptul unei treceri de pietoni.