Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti in varsta de 14 ani, originari din Romania, sunt anchetati in Franta pentru moartea unui barbat de circa 50 de ani pe care l-au ranit mortal in momentul in care l-au atacat pentru a-i fura geanta. Faptele s-au petrecut miercuri seara, pe o strada din Rennes, in nord-vestul tarii, a aflat…

- Cercetari efectuate de polițiștii de la investigații criminale pentru comiterea infracțiunii de inșelaciune La data de 10 iunie a.c., ca urmare a cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște,…

- Polițiști din cadrul Sectiei 3 Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore trei persoane, doi minori de 16 ani si un tanar de 18 ani, acuzati de comiterea infractiunii de talharie calificata. Potrivit oamenilor legii, pe 24 mai, cei trei au atacat un craiovean de 36 de ani si i-au sustras telefonul…

- Un tanar care la vremea comiterii faptei era minor și-a aflat vineri pedeapsa. Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Vasile Sebi Galea la o pedeapsa de 3 ani, pentru savarsirea infractiunii de talharie urmata de moartea victimei. Soluția nu este definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel ...

- Anul trecut, Ruby a decis sa iși renoveze casa, insa intr-un final, locuinta este schimbata complet, iar artista de 35 de ani și iubitul ei, alaturi de bunica vedetei, se vor muta in casa noua. Lucrarile sunt aproape de final, iar vedeta a facut primele declaratii.Artista aproape a terminat de renovat…

- O femeie, de 56 de ani, din Brasov, a fost arestata preventiv fiind banuita ca, in noaptea primei zilei de Paste, ar fi incendiat locuinta unui vecin. Fapta ar fi avut loc dupa o petrecere desfasurata in curtea comuna a imobilului pe care il impart. Femeia, care locuieste intr-un imobil tip vagon, impartit…

- Un baiat de 18 ani a fost retinut si apoi arestat preventiv fiind acuzat ca a injunghiat un tanar pe strada. Un tanar din Vulcan, judetul Hunedoara, a fost injunghiat in zona inimii si lasat pe strada. Politistii au anuntat, marti, ca incadrarea juridica initiala a faptei a fost schimbata in tentativa…

- Un barbat a fost retinut si, ulterior, plasat sub control judiciar, joi, 4 aprilie, in dosarul de trafic de minori in care, ieri, au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare in judetul Brasov, a informat IGPR. El este acuzat ca, in ultimii doi ani, a exploatat un copil de 12 ani, ținandu-l intr-o…