- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…

- Zeci de mii de oameni protesteaza la Minsk, capitala Belarusului, impotriva presedintelui Alexandr Lukașenko, la doua saptamani dupa ce acesta a castigat un nou mandat in fruntea statului, transmite BBC. Zeci de mii de oameni, de la varstnici la cei cu copii mici, s-au adunat duminica in Piața Independenței…

- La summitul extraordinar al Uniunii Europene, care a avut loc, miercuri, prin videoconferința, liderii europeni au afirmat ca nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus din 9 august, in urma carora a fost ales actualul presedinte Aleksandr Lukasenko. „Alegerile nu au fost nici corecte,…

- Uniunea Europeana a dat unda verde vineri pentru sanctionarea represiunii din Belarus in urma realegerii disputate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, au declarat oficiali europeni, relateaza AFP. "Ministrii de externe din UE au convenit sa-i sanctioneze pe cei responsabili de represiune si va fi intocmita…

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…

- Aleksandr Lukasenko a caștigat un nou mandat de președinte, insa opoziția a reclamat fraude masive la vot. In urma protestelor, internetul a fost oprit in Belarus, armata a ieșit pe strazi și au inceput represaliile impotriva...

- Forțele de ordine din Belarus incearca sa descurajeze orice eventuale proteste, dupa ce președintele Aleksandr Lukașenko, considerat ultimul dictator din Europa, a fost declarat duminica, pentru a șase oara, invingator in alegerile prezidențiale cu un scor copleșitor: 80 la suta din voturi. Peste 50…

- Fortele de ordine detin "controlul asupra situatiei" in Belarus, unde manifestatii neautorizate au fost dispersate violent dupa alegerile prezidentiale tensionate desfasurate duminica, informeaza agentia oficiala de stiri Belta, citata de AFP. "Politia controleaza situatia in legatura…