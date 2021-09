Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al Apararii in Guvernul britanic, James Heappey, fost ofițer de armata, a spus ca „știe cat de dureros este pentru veterani” dupa retragerea din Afganistan, dezvaluind ca mai mulți militari, inclusiv un fost coleg cu care a fost amplasat acolo in ultima sa misiune in Afganistan, și-au…

- Un numar de 311 afgani eligibili pentru azil in Regatul Unit nu au putut fi evacuati pana la finalul lunii august, a indicat luni premierul britanic Boris Johnson, potrivit France Presse. Guvernul de la Londra a fost criticat pentru ca a lasat in Afganistan numerosi candidati la evacuare -…

- Ministrul adjunct al Apararii in guvernul britanic, James Heappey, a declarat luni, ca a auzit de soldați britanici care au luptat in razboiul din Afganistan și care s-au sinucis in ultima saptamani, suparați de evenimentele din aceasta țara de dupa retragerea britanica, relateaza SkyNews. Intr-o intervenție…

- Ministerul de Externe britanic a transmis, miercuri seara, recomandarea ca cetatenii britanici sa nu se deplaseze spre aeroportul international Hamid Karzai din Kabul, acolo unde mii de persoane asteapta sa se imbarce intr-un avion pentru a pleca din tara inainte de data-limita de 31 august, cand SUA…

- Exista informatii "extrem, extrem de credibile" despre un atac iminent, planificat de catre insurgenti, impotriva celor care se aduna pe aeroportul din Kabul in incercarea de a fugi din Afganistan, a declarat joi secretarul de stat britanic pentru fortele armate, James Heappey, explicand de ce Londra…

- Guvernul australian a confirmat duminica incetarea angajamentului militar de 20 de ani in Afganistan, precizand ca retragerea ultimelor trupe a avut loc 'in saptamanile din urma', transmite AFP. Australia anuntase in aprilie ca isi va retrage inainte de septembrie ultimii soldati din Afganistan,…

- ”Agentii 007 nu mai sunt ceea ce au fost odata. Iar acum, o intrebare-ghicitoare pentru parlamentul britanic: de ce ar fi nevoie de «hackeri rusi» din moment ce exista statii de autobuz britanice?!”, se intreaba in gluma Maria Zaharova intr-o postare pe canalul ei din Telegram, in care a publicat extrase…