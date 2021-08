Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat sase migranți din India si doi din Pakistan, care intenționau sa ajunga ilegal in vestul Europei, cu sprijinul a doi romani. Cele doua calauze sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand sa fie dispuse masurile legale…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat pe un drum judetean, intre localitatile Giulvaz si Foeni, sapte cetateni irakieni, doi adulti si cinci minori, care se deplasau pe jos, intentionand sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidratare,…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat, in zona de competența, sapte persoane, doi adulți si cinci minori, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidradare, politistii de frontiera le-au acordat primul ajutor si au solicitat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant doi romani in timp ce transportau opt cetateni straini care au trecut ilegal frontiera in Romania din Bulgaria.In data de 03.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au declansat o actiune pe linia prevenirii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat 50 de cetațeni de origine afro-asiatica care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat. Aceștia erau ascunși in remorca frigorifica a unui autocamion ce transporta oase. „In data de 30.06.2021, in jurul orei 05.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis – ITPF Timisoara au depistat in zona de competenta, in automarfarele care stationau intr-o parcare pentru TIR-uri, 18 cetateni din Pakistan si Afganistan, care intentionau sa iasa ilegal din Romania. In cadrul actiunii…

- Comunicat Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand și Nadlac, judetul Arad, au depistat nouasprezece cetateni din Afganistan, Pakistan, Irak,...

- Cinci persoane care au intrat ilegal in Romania au fost prinse miercuri la amiaza in zona localitații Falcau. Cei cinci se deplasau pe jos și intrasera in Romania din Ucraina dupa ce au trecut ilegal frontiera de stat. Polițiștii de frontiera au stabilit faptul ca este vorba de patru barbați ...