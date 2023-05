Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25 de membri ai fortei conduse de NATO (KFOR) au fost raniti luni in timpul ciocnirilor din nordul Kosovo, unde demonstrantii sarbi cer retragerea primarilor albanezi, conform unui comunicat al KFOR, citat de AFP.

- Aproximativ 25 de soldați din forțele NATO de menținere a pacii au fost raniți, luni, in confruntarile cu demonstranții sarbi in nordul Kosovo, care protesteaza impotriva preluarii mandatelor de catre primarii albanezi care au caștigat alegerile locale boicotate de etnicii sarbi.

- Trupele NATO au format cordoane de securitate in Kosovo, in timpul protestelor cetațenilor sarbi Soldații au blocat patru primarii pentru a impinge inapoi manifestanții care protesteaza impotriva preluarii mandatelor de catre primarii etnici albanezi din nordul Kosovo unde exista o majoritate sarba.…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa in nordul Pakistanului, in apropiere de granita cu China, au anuntat sambata autoritatile, potrivit DPA.Incidentul s-a produs in districtul Astore din regiunea Gilgit-Baltistan cand un grup de pastori care se deplasa dinspre…

- Uniunea Europeana și SUA au condamnat confruntarile din nordul Kosovo, menționind ca acțiunile Kosovo nerecunoscut de a prelua cladirile administrației orașului au escaladat tensiunile cu autoritațile de la Belgrad, subminind eforturile de normalizare a relațiilor dintre acestea. Uniunea Europeana condamna…

- Postul de televiziune sarb a anunsat ciocniri violente in nordul Kosovo intre forțele speciale kosovare și ofițerii autoguvernamentali sarbi din comunitațile cu o populație predominant sarba. Pe de alta parte, ziarul sarb Novosti a anuntat ca președintele sarb Aleksandar Vucic a pus armata in alerta…

- Guvernul sarb a declarat sambata ca sprijina decizia sarbilor din Kosovo de a boicota alegerile municipale pe care autoritatile din Pristina vor sa le organizeze pe 23 aprilie in nordul teritoriului, unde reprezentantii comunitatii sarbe si-au dat demisia in noiembrie din institutiile locale, transmite…

- ACTUALIZARE 22:30 111 persoane au fost arestate joi, in Franta, in cea de-a 11-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor si 154 de politisti si jandarmi au fost raniti, dintre care „unii grav”, potrivit unui bilant provizoriu postat pe Twitter de ministrul de Interne Gerald Darmanin. „Sprijin…