Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cadre medicale, imbracate in combinezoane, protesteaza, miercuri dimineața, in fața Guvernului. Ei sunt nemulțumiți de programul de lucru și de condițiile in care sunt nevoiți sa munceasca. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a criticat atitudinea lor și a spus ca…

- Aproximativ 30 de cadre medicale protesteaza, miercuri, in fata Guvernului. Oamenii sunt nemultumiti de legea carantinarii, de faptul ca trebuie sa stea aproximativ 12 ore in spital imbracati cu combinezoane, masti si purtand acele manusi despre care spun ca le fac rani. De asemenea, oamenii…

- Premierul Ion Chicu a avertizat, din nou, cetatenii ca trebuie sa manifeste prudenta maxima in aceasta perioada, in contextul raspandirii COVID-19. Prim-ministrul a comunicat ca autoritatile au extins numarul de locuri in spitale, iar actualmente sunt ocupate doar circa 50% dintre acestea. Insa, pe…

- PSD critica atutdinea Guvernului fata de medici si pacienti si acuza ca „avem un presedinte surd la durerile romanilor si un premier orb la solutiile pentru medici si pacienti”, sustintand ca liberalii ca vad doar voturi, iar finantele tarii ii preocupa doar in masura in care acesta este in beneficiul…

- Camera Deputatilor a adoptat legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta. Ordonanta de urgenta a Guvernului prevede acordarea…

- Angajații din domeniul HoReCa protesteaza in fața cladirii guvernului. Zilele trecute, mai mulți comercianți au protestat in fața cladirii parlamentului. Aceștia au declarat ca vor sa revina la lucru, transmite newsmaker.md. {{442039}}Precizam ca unitațile de alimentație publica iși vor relua activitatea…

- Procurorul general al Franței a anunțat ca 63 de reclamații au fost inregistrate impotriva Guvernului de la Paris, pentru gestionarea deficitara a crizei coronavirusului, la Curtea de justitie a Republicii (CJR). CJR este unica instanta abilitata sa judece actiuni comise de membri ai guvernului aflati…

- Ziarul Unirea AGIRo: „De ce viitorii medici, profesori iși pot lua diploma prin examen online, iar pentru copiii de 13 și 17 ani examenele trebuie organizate in școli” Potrivit unei scrisori deschise a Asociației Generale a Invațatorilor din Romania (AGIRo) adresata președintelui, Guvernului, Parlamentului…