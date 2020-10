Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, surprinși la o masa intr-un restaurant din județul Buzau , alaturi de alte persoane, au fost amendați pentru incalcarea prevederilor privind distanțarea sociala. In total au fost sancționate 11 contravenții, amenzile ridicandu-se la 21.000 de lei. Anunțul…

