- Demis de la conducerea ALDE Bucuresti dupa ce l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu, fostul ministru Andrei Gerea urmeaza sa se alature PNL, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Alaturi de Gerea, la PNL vor trece si fostul ministru Toma Petcu, dar si alti lideri ALDE.…

- Andrei Gerea a fost schimbat, marți, de la șefia filialei ALDE București, anunța Mediafax. Deputatul îi ceruse public demisia lui Calin Popescu Tariceanu de la conducerea partidului, pe motiv ca acesta „contribuie decisiv la disoluția ALDE”.În locul lui Andrei Gerea vor…

- Deputatul Varujan Vosganian si presedintele TLDE, Claudiu Daniel Catana, au fost desemnati marti seara copresedinti interimari ai ALDE Bucuresti. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a organizatiei, in cadrul sedintei Consiliului de Coordonare al filialei ALDE Bucuresti, intrunita marti seara,…

- Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a organizatiei, in cadrul sedintei Consiliului de Coordonare al filialei ALDE Bucuresti, intrunita marti seara, a fost propusa inlocuirea din functia de presedinte a deputatului Andrei Gerea. Deputatul Varujan Vosganian si presedintele TLDE, Claudiu Daniel…

- Inlaturarea lui Gerea vine la scurt timp dupa ce a cerut demisia lui Tariceanu, pentru ca, spunea acesta, duce la „disoluția ALDE” prin acțiunile din ultimele luni. Motivul oficial este ca Gerea nu s-ar fi implicat destul in conducerea al organizației de București a ALDE.In locul lui Gerea vor fi…

- Andrei Gerea, vicepresedinte ALDE si seful organizatiei Bucuresti i-a cerut demisia, public, lui Calin Popescu Tariceanu, sustinand ca acesta "contribuie decisiv la disolutia ALDE". Andrei Gerea a sustinut intr-o postare pe Facebook ca dupa alegerile europarlamentare de anul trecut, ALDE si-a pierdut…

- „Ieri, imediat dupa votul pe moțiune, am aflat cu surprindere și dezamagire ca dl. Calin Popescu Tariceanu s-a intalnit cu inițiatorii moțiunii care a daramat guvernul din care faceam parte. Nu pot sa nu ma intreb ce cauta dl. Tariceanu la aceasta discuție. Pregatea o alianța politica alaturi de…

- Situație tensionata in ALDE, unde o parte dintre parlamentari vor sa mearga alaturi de PNL, in timp ce liderul formațiunii vrea o reapropiere de PSD.Deputatul ALDE, Andrei Gerea, ii solicita lui Tariceanu sa inceteze cu piruetele politice și sa susțina PNL, pentru ca și ALDE are oameni in acest Guvern.”Ieri,…