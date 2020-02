Stiri pe aceeasi tema

- Doua initiative legislative au fost adoptate de tinerii care au participat la programul educational "Senatul tinerilor". In cadrul unei sedinte care s-a desfasurat in sala Senatului s-au confruntat politic 45 de tineri organizati in cinci "grupuri parlamentare". Elevi de la Colegiul National "Gheorghe…

- Deputatul PSD Marius Budai spune ca guvernarea Orban "siluieste grav democratia”, precizand ca in cele trei luni de cand este in functie, Executivul nu a venit cu niciun proiect de lege care sa fie dezbatut in Parlament. El spune ca, in cele trei luni de guvernare liberala, inflatia si cursul euro…

- Proiectul de „Lege privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu” a fost adoptat luni de Senat, camera decizionala.Proiectul este contestat de parinți…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii reprezinta, pe langa intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, un obiectiv pe care ministerul il urmareste, mentionand ca in perioada urmatoare va fi declansata o campanie de…

- Facultatea de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a organizat, in perioada 12–13 decembrie 2019, faza finala a celei de-a treia ediții a Concursului „Argument” de dezbateri pentru liceeni. Castigatorii au dreptul de-a fi admiși pe locuri finanțate de la bugetul la Facultatea de Drept…

- Traian Basescu, fost președinte al Romaniei, a decarat raspicat, la ieșirea de la urne, ca nu a votat PSD și le-a cerut romanilor sa iasa la vot, in apararea democrației.Citește și: Klaus Iohannis a VOTAT: ' Cu ceva emoții, așteptam diseara rezultatul votului'A "Puteți fi siguri ca…

- Cea mai puternica dintre comunitațile de studenți romani se afla in Marea Britanie, tara care unește in acest moment ambițiile a mii de tineri talentați ai Romaniei. Mulți dintre ei ajung acolo și se integreaza perfect și nu mai vor sa se mai intoarca acasa.