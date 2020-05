Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi leoparzi de zapada, intre care o femela si puiul ei, au fost observati in apropierea orasului Almaty din Kazahstan, ratacind printr-o populara destinatie turistica, in prezent inchisa ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Zeci de mii de persoane au fost evacuate in Uzbekistan si Kazahstan in zona bazinului hidrografic Syr Darya dupa ce un baraj de acumulare in partea uzbeka s-a fisurat, inundand zone intinse de ambele parti ale granitei, au anuntat sambata autoritatile, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Autoritatile…

- Compania aeriana româneasca Blue Air a reînceput deja operarea zborurilor pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Astfel, în 25 și 27 aprilie 2020 au fost deja programate zborurile București – Cluj-Napoca – Dublin (Irlanda) și retur. La rândul…

- Pentagonul a denuntat miercuri operatiuni "periculoase" efectuate de ambarcatiuni ale marinei Garzilor Revolutionare iraniene in apropierea navelor de razboi americane ce patruleaza in apele Golfului, informeaza AFP si Reuters. Potrivit sursei citate, 11 vedete ale marinei Garzilor Revolutionare…

- eci de tancuri petroliere umplute cu benzina si combustibil pentru avion sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputand sa isi descarce incarcatura deoarece facilitatile terestre de depozitare sunt la capacitate maxima, pe fondul prabusirii…

- Autoritatile din Kazahstan au decis duminica inchiderea celui de-al cincilea oras ca marime al tarii, Karaganda, un centru al industriei mineritului si al siderurgiei, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, transmite Reuters, citata de Agerpres. Statul din Asia Centrala a anuntat 265 de…

- Doua rachete au fost trase asupra unui cartier situat langa Zona Verde, la Bagdad, in care se afla Ambasada Statelor Unite, intr-un al doilea atac, marti seara, in Irak, relateaza AFP si Reuters.

- Teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) ofera conditii excelente de trai pentru o multime de specii de plante si animale, in special pasarilor, prin diversitatea ecosistemelor acvatice reprezentate de lacuri, canale, japse si balti, precum si zone intinse si compacte de stuf, plaje si…