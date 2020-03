Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul are efecte grave și in lumea sportului. Meciul dintre Manchester City și Arsenal a fost amanat din cauza virusului ucigaș din China, iar mai mulți jucatori au fost nevoiți sa intre in carantina.

- Programat miercuri, meciul din Premier League dintre Manchester City și Arsenal a fost amânat. Jucatorii "tunarilor" se afla în carantina dupa ce s-au întâlnit cu Evangelos Marinakis, patronul lui Olympiacos care este infectat cu Covid-19.Marinakis a precizat recent…

- Fanii echipei Wolverhampton ar putea raspunde in fata instantei dupa ce la meciul de vineri seara, contra celor de la Manchester City (3-2), au aruncat cu diverse obiecte spre teren, punand in pericol...

- Gary Cook, fostul CEO al clubului Manchester City, a recunoscut intr-un interviu oferit celor de la "The Athletic" ca din cauza unei greșeli de ințelegere a oferit echipei Barcelona, in anul 2008, mai mult de 80 de milioane de euro pe Messi.Potrivit acestuia, gruparea catalana a sunat pentru…

- Mikel Arteta (37 de ani), fostul antrenor secund al lui Pep Guardiola (48 de ani) la Manchester City, a fost prezentat oficial, vineri, 20 decembrie, in funcția de tehnician al echipei din Premier League, Arsenal, anunța MEDIAFAX."Este o onoare imensa. Arsenal este unul dintre cele mai mari…

- Tehnicianul formatiei Manchester City, Josep Guardiola, a confirmat ca secundul sau Mikel Arteta discuta pentru preluarea echipei Arsenal, asa cum a scris presa engleza."Avem sansa de a-l avea la noi, este un tip incredibil, un manager bun, cu o etica desavarsita. De altfel de asta l-am si…

- Mikel Arteta (37 de ani) este favorit sa preia banca tehnica a echipei Arsenal, scrie Sky Sports. Actualul antrenor secund de la Manchester City a fost fotografiat de jurnaliștii englezi alaturi de oficialii clubului londonez, potrivit Mediafax.Potrivit sursei citate, Vinai Venkatesham, directorul…

- Televiziunea din China CCTV nu va mai transmite meciul Arsenal - Manchester City, programat duminica, 15 decembrie, de la ora 18:30, din cauza declarațiilor facute de mijlocașul echipei din Londra, Mesut Ozil (31 de ani), în legatura cu modul în care sunt tratați musulmanii în China,…